В Коми появилось две новые семейные фермы

Гранты на развитие семейных ферм в рамках реализации Государственной программы развития АПК получили Евгения Кузнецова из села Мыёлдино и Николай Паршуков из поселка Тимшер.

В Усть-Куломском районе открылись две новые семейные фермы, сообщает центр господдержки АПК и рыбного хозяйства Республики Коми.

Каждому из фермеров понадобилось порядка 20 миллионов рублей для создания новых животноводческих помещений и покупку буренок.

Евгения Кузнецова и Николай Паршуков занимаются фермерством более 6 лет. Удой на одну корову в каждом из хозяйств внушительный - более 3 100 кг, что лишний раз говорит о профессионализме фермеров.

Благодаря полученным грантам хозяйство Евгении Кузнецовой пополнилось тридцатью восемью буренками, а Николай Паршуков приобрел 36 голов. Помещения для коров фермеры построили также на грантовые средства.

Вопрос сбыта молока был решен еще на стадии проектирования расширения хозяйств. Евгения Кузнецова планирует поставлять молоко из Мыёлдино в сельскохозяйственный кооператив «Усть-Куломское МТС».

Николай Паршуков будет перерабатывать молоко на месте – в своем хозяйстве. Для этого фермер защитил проект на приобретение технологического оборудования для переработки молока в рамках «Народного бюджета».

«При личной поддержке Главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, мы продолжаем открывать в сельских районах новые животноводческие комплексы.

Такие мероприятия доказывают, что люди готовы работать на селе, вкладывать свои силы, время и в конечном итоге достигать поставленных целей. Труженики села — истинные патриоты своей малой Родины. Вы — наша опора! Спасибо за труд!» - обратился к фермерам министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Алексей Буткин.