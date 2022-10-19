Республика Коми предоставляет дополнительную поддержку специалистам ИТ-сферы

Вопрос поддержки специалистов и организаций ИТ-сферы в Республике Коми был затронут исполняющим обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми Виталием Осиповым на рабочем совещании по рассмотрению проекта закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», сообщает пресс-служба Минцифры Коми.

Как отметил Виталий Осипов, сфера информационных технологий (ИТ) в настоящее время является одной из самых дорогостоящих. В первую очередь, это связано с достаточно высокими зарплатами ИТ-специалистов, работающих в отрасли, и необходимостью постоянно конкурировать в зарплатах с крупными компаниями Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода.