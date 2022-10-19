Республика Коми предоставляет дополнительную поддержку специалистам ИТ-сферы

Вопрос поддержки специалистов и организаций ИТ-сферы в Республике Коми был затронут исполняющим обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми Виталием Осиповым на рабочем совещании по рассмотрению проекта закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», сообщает пресс-служба Минцифры Коми.
Как отметил Виталий Осипов, сфера информационных технологий (ИТ) в настоящее время является одной из самых дорогостоящих. В первую очередь, это связано с достаточно высокими зарплатами ИТ-специалистов, работающих в отрасли, и необходимостью постоянно конкурировать в зарплатах с крупными компаниями Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода.
Для сохранения высоко квалифицированных кадров в регионе и поддержки компаний в ИТ-сфере в Республике Коми предоставляется три основных вида помощи:
1. Налоговая поддержка для ИT-компаний. С этого года снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения: с 5 процентов до 1 процента при объекте налогообложения «доходы» и с 15 процентов до 5 процентов при объекте налогообложения «доходы минус расходы».
2. Льготная ипотека для ИТ-специалистов на региональном уровне. Данная мера является дополнением к федеральной ипотечной программе и направлена на поддержку специалистов начального звена со стажем работы не менее 3-х лет и доходом не более 60 тысяч рублей.
3. Кадровая поддержка населения в освоении ключевых компетенций цифровой экономики и содействию обучению сотрудников органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми цифровым компетенциям и технологиям.