В Роскачестве раскрыли список творогов, которые можно давать детям

Роскачество изучило продукты для детей и выяснило, что чаще всего из кисломолочных продуктов родители покупают именно творог. Они отдают предпочтение фруктовым и ягодным вкусам, но многие при этом сомневаются в качестве товаров.

При выборе творога родители, как правило, опасаются, что в твороге могут быть патогены и антибиотики. Также производители вполне могут заменять животные жиры растительными, а при изготовлении возможно использование красителей, консервантов и добавок.