В Роскачестве раскрыли список творогов, которые можно давать детям

Роскачество изучило продукты для детей и выяснило, что чаще всего из кисломолочных продуктов родители покупают именно творог. Они отдают предпочтение фруктовым и ягодным вкусам, но многие при этом сомневаются в качестве товаров.
При выборе творога родители, как правило, опасаются, что в твороге могут быть патогены и антибиотики. Также производители вполне могут заменять животные жиры растительными, а при изготовлении возможно использование красителей, консервантов и добавок.
Кроме того, в твороге могут быть эстрогены, в том числе этинилэстрадиол, а наименование детского творога может быть лишь маркетингом.
В Роскачестве решили проверить оправданность этих опасений и исследовать творог для малышей среди десяти популярных марок средней жирности от 3,9 до 4,2% с фруктовым вкусом.
В итоге всем критериям безопасности ответили такие марки как: "Агуша", "Ашан", "Ам-Ам", "ВкусВилл", "Мама Лама", "Мясновъ", "Наша Маша", "Растишка", "Тема" и "ФрутоНяня".