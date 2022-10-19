Выяснилось, когда состоится прямая линия с и.о министра образования Коми Натальей Якимовой

Прямая линия исполняющего обязанности министра образования, науки и молодёжной политики Республики Коми состоится 19 октября, в 20:00. Трансляцию покажут на телеканале «Юрган», а также в официальных сообществах «Республика Коми», Центра управления регионом Коми и Минобрнауки Коми во «ВКонтакте», сообщает пресс-служба Минобрнауки Коми.
Оставить вопросы жители смогут в комментариях к эфиру в социальных сетях и через территориальные службы Общественной приёмной главы Коми.
В ходе общения Наталья Якимова ответит на вопросы, которые чаще всего поступают в Центр управления регионом о подготовке педагогических кадров, решении вопроса со второй сменой, реализации новых проектов в образовании и другие.
На вопросы, которые не войдут в эфир, профильные органы власти ответят в течение нескольких дней в комментариях.
Напомним, по поручению Владимира Уйба ЦУР совместно с Администрацией главы Республики Коми, Общественной приёмной и телеканалом «Юрган» каждую среду проводит прямые линии с руководителями ключевых министерств и ведомств, а также главами муниципалитетов республики.
На сегодняшний день участниками проекта уже стали более 30 гостей, два эфира провёл глава Республики Коми.
Официальные площадки трансляции прямой линии во «ВКонтакте»:
• сообщество «Республика Коми»
• сообщество Центра управления регионом Республики Коми
• сообщество Минобрнауки Коми