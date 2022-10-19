Коми УФАС отменило закупку Коми дорожной компании на поставку автогрейдеров

В Коми УФАС обратилось ООО «Оплот» с жалобой на действия АО «Коми дорожная компания» при проведении аукциона на поставку четырех автогрейдеров на сумму 42 187 600 рублей.

По результатам рассмотрения жалобы было установлено, что организатором торгов предъявлено требование - поставщик должен иметь сертификат официального дилера с правом продажи и обслуживания поставляемой техники. Таким образом, из потенциального круга участников закупки исключены производители товара или поставщики-недилеры.