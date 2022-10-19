Гастроэнтеролог назвала признаки поражения печени

Признаки поражения печени в интервью радио Sputnik перечислила врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. По ее словам, о поражении органа может свидетельствовать тяжесть в боку.

"Когда в печени идет воспаление любой этиологии, человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, может ощущать слабость, у него могут возникать нарушения сна. Из-за нарушения свертываемости крови пациенты могут жаловаться на носовые кровотечения, кровотечения из десен. Могут возникать отеки, кожный зуд. Может повышаться температура. Все это симптомы, с которыми необходимо обращаться к врачу", — объяснила специалист.