В Сыктывкаре офицер Росгвардии провел для гимназистов единый урок мужества

В рамках Всероссийской историко-патриотической акции «Росгвардия. Страницы победы: Сталинград», посвящённой 80-летию Сталинградской битвы, психолог отделения по военно-политической (политической) работе Управления Росгвардии по Республике Коми капитан Александр Новиков провел единый урок мужества для учащихся Русской гимназии, сообщает пресс-служба Росгвардии по Коми. Офицер продемонстрировал школьникам документальный фильм «56 огненных дней. 10-я стрелковая дивизия НКВД СССР», в котором подробно рассказывается о подвиге бойцов 10-й стрелковой дивизии внутренних войск полковника Александра Сараева, первых защитниках Сталинграда, единственном соединении, удостоенном ордена Ленина за участие в решающем сражении Великой Отечественной войны.

Росгвардеец рассказал, что ценой колоссальных потерь воины-чекисты 56 дней сдерживали натиск противника до подхода основных сил Красной армии. «Всего в ходе боёв в Сталинграде воинскими частями 10-й стрелковой дивизии войск НКВД было уничтожено более 15 000 солдат и офицеров противника, подбито и сожжено 113 танков, 8 бронемашин, 2 самолета, 38 автомашин, 6 орудий, 2 склада с боеприпасами», - отметил капитан Александр Новиков.