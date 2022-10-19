В Госдуме поддержали законопроект универсального пособия на детей

Инициатором выступило правительство России. Благодаря принятию такого закона, с 1 января 2023 года в России будет выстроена система комплексной адресной поддержки семей с детьми с ранних сроков беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. Мерами будут охвачены семьи, воспитывающие около 10 млн детей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, добавив, что в федеральном бюджете на эту меру поддержки заложено 1,7 триллиона рублей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии для граждан, имеющих детей, и беременных женщин. Несколько мер поддержки объединяются в одну. Это необходимо, чтобы людям не приходилось обращаться в различные инстанции, уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, нужно будет только одно заявление.

Суть этого проекта в том, чтобы «обеспечить бесшовную поддержку со стороны государства таким семьям», отметил он. Решение позволит гражданам обращаться за поддержкой только по одному заявлению, сообщил министр.

Согласно законопроекту, в единое универсальное пособие, в частности, объединят:

ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;

пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет;

ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Право на универсальное пособие появится, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, где фактически проживает семья. Дополнительно будет учитываться наличие движимого и недвижимого имущества, доходов от вкладов, а также причины отсутствия доходов у лица, имеющего право на такое пособие, и у трудоспособных членов его семьи.

Среднедушевой доход семьи будут рассчитывать, исходя из суммы доходов всех членов семьи за последний год.

Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. Величина выплаты на детей будет исходить из детской «минималки» - в среднем по стране пособие, таким образом, составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.

При этом семьи с детьми смогут получать две выплаты одновременно: это и универсальное пособие, и выплаты из средств маткапитала, рассказал Антон Котяков. Максимальный размер выплаты, по его словам, составит два ПМ на ребенка ежемесячно. То есть семья сможет получить один прожиточный минимум из средств универсального пособия и один – из средств маткапитала.

А размер выплат для нуждающихся беременных женщин в следующем году достигнет максимум 15,7 тыс. рублей. «Сегодня беременные могут получать пособие только порядка 50 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения», - отметил глава Минтруда.

Пособие будут назначать на основании одного заявления, поданного через федеральный или региональный портал государственных услуг или МФЦ. Автоматически оно продляться не будет, потребуется подтверждать наличие обстоятельств, являющихся условиями для получения выплат.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект выравнивает размеры пособий, которые раньше часть граждан «просто-напросто практически не получала». Он добавил, что в рамках второго чтения проект будет доработан. А в итоге «будет принято решение, которое ждут граждане», подчеркивает «Российская газета».