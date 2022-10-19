Раков ждут новые знакомства, а Стрельцов – романтические сюрпризы: гороскоп на 19 октября

Терпение и настойчивость вам сегодня очень пригодятся. Они одинаково важны и в серьезных делах, и в мелочах. Завершить дела, начатые раньше, оказывается сложнее, чем вы думали. Прежде, чем обсуждать с кем-то финансовые вопросы, убедитесь, что этому человеку можно доверять.

Тельцам стоит довериться своим чувствам. Займитесь тем, что давно откладывали. Вполне вероятно, у вас найдутся новые хобби. Вторая половина дня – подходящее время для спокойного отдыха и общения с самыми близкими людьми. Можно вместе обсудить неоднозначные ситуации из прошлого.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам не «раскидываться деньгами» по мелочам. Вскоре финансы пригодятся для чего-то очень важного. Обратите внимание на свои сны. В эти сутки они могут быть вещими. Сегодня нужно постараться избегать конфликтов, вероятные психические перегрузки.

Рак

В любовных отношениях Раков ждет что-то новое и интересное. «Глоток свежего воздуха» так необходим вашему союзу. Приготовьте приятный сюрприз своей второй половинке, не прогадаете! Одиноким Ракам звезды советуют не стесняться знакомиться с новыми людьми.

Лев

На этот день лучше не планировать важные разговоры. Если перенести их никак нельзя, запаситесь терпением и старайтесь вести себя максимально дипломатично. Не поддавайтесь на провокации, не реагируйте на язвительные замечания, сохраняйте хотя бы видимость спокойствия.

Дева

Сосредоточьтесь на чем-то одном: работа, дом, отношения. Вас на все сразу не хватит. Для решения важных вопросов подойдет утреннее время. Во второй половине дня отправляйтесь за покупками, в спортзал или в гости к родственникам и друзьям. Не грустите в одиночестве.

Весы

Поднимут настроения известия, полученные от старых знакомых, и новости, касающиеся кого-то из близких. Не исключены неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Отличное время, чтобы отправиться в маленькое путешествие с близким человеком. Этот день вас сблизит.

Скорпион

Скорпионы, пора устроить уборку в доме. Приведение в порядок своего уютного уголка поможет вам хоть ненадолго привести в порядок и собственный внутренний мир. Не стоит халатно относиться к своему самочувствию. Если чувствуете себя плохо, не тяните и отправляйтесь к медикам.

Стрелец

Сохранять спокойствие нелегко: эмоциональный фон нестабилен, любой пустяк может выбить вас из колеи. Отдохните, небольшая пауза вам точно не навредит. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Необычных встреч и интересных разговоров будет много. Вы раньше других получите ценную информацию и быстро найдете ей применение.

Козерог

Отличный день для прогулок на свежем воздухе, занятий тем видом спорта, который поможет укрепить не только мышцы, но и поможет обрести душевное равновесие. Удачное время для посещения стилистов и парикмахеров. День благоприятен для творчества. Отвлекитесь от рутины.

Водолей

Вдохновляющий день. Возможно, он не принесет кардинальных перемен. Но события дня помогут вам настроиться на позитивный лад, поверить в себя и понять: пришло время действовать. Не откладывайте важные встречи. Во время разговоров четко и внимательно слушайте своего собеседника.

Рыбы

Сегодня звезды предлагают влюбленным Рыбам не спешить и спокойно ждать вечера. К этому времени события примут понятный оборот, найдутся нужные слова и откроются желаемые каналы связи. Сегодня многие полезные дела дадутся проще, чем обычно. Даже с чем-то совершенно новым удается справиться быстро.