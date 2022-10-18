Девять школ в Коми получат современные спортплощадки

В Коми продолжается культивация спорта в школах сельской местности и небольших городах. Как рассказали в Минобрнауки республики, к 2025 году новые спортплощадки появятся в пяти районах и четырех городах.
По итогам конкурса министерство выбрало ряд победителей. Так, уже в 2023 году площадки появятся в школе Зимстана, в Усть-Куломском районе, в Хабрицкой школе Усть-Цилемского района и в школе села Богородск в Корткеросском районе.
В 2024 году планируется построить спортплощадки в Няшабоже Ижемского района, школе №3 поселка Жешарт и школе №1 в Троицко-Печорске.
А в 2025 году новые снаряды для занятий ждут школу №4 в Сосногорске, школе №49 города Печоры и Лицее №1 города Инты.
На приобретение и установку площадок выделят 4 миллиона 950 тысяч рублей.