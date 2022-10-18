“Зал пел громче нас”: 5sta Family рассказали о своём концерте в Сыктывкаре

14 октября один из ночных клубов Сыктывкара отмечал свой день рождения. В честь праздника организаторы пригласили известную российскую группу 5sta Family, которая пять лет назад уже выступала в столице Коми. Корреспонденту “Про Города” удалось связаться с солистом группы Валерием Ефремовом и узнать, чем же ему понравился Сыктывкар.
Расскажи о своих впечатлениях от выступления в Сыктывкаре.
“Впечатления очень хорошие. Сейчас непростой период: многие организаторы просят перенести мероприятия на следующий год. Мы были приятно удивлены, когда нам подтвердили, что все состоится, как и планировалось”, – поделился артист.
Группу хорошо приняли люди?
“Пожалуй, прием и атмосфера это 80%, что сделало общее впечатление. Мы сначала до конца не понимали, каким будет концерт и статус клуба, но когда вышли на сцену, все стало на свои места. Публика очень тепло нас встретила, некоторые песни зал пел громче нас”, – добавил Валерий Ефремов.
Ранее вы уже выступали в Сыктывкаре на молодежном празднике “Облака”. Где больше понравилось?
“Оба концерта были кайфовыми, каждый по-своему. “Облака” сами по себе были масштабнее, но не особо повезло с погодой — шел дождь. В клубе более камерная и домашняя обстановка, масштаб меньше, но гораздо более тесное взаимодействие с публикой. Как мне кажется, сравнивать в принципе некорректно, даже потому, что за эти годы мы выросли творчески и профессионально. Думаю, если мы выступим на одних из следующих “Облаках”, то это точно будет разрыв”, – продолжает музыкант.
Выступать в клубе или на открытой уличной площадке?
“Мы любим оба формата выступлений. Единственный момент, когда на открытых площадках организаторы с целью безопасности делают большой зазор между сценой и зрителями, это почти всегда идет в минус энергообмену. Чем ближе люди, тем лучше”, – делится солист группы.
Сыктывкарская аудитория отличается от других городов?
“Крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, как правило, не страдают от недостатка концертов, отсюда некая закрытость, избирательность и, можно сказать, «пафосность». В регионах люди более честные, открытые и без заморочек, это всегда подкупает. Сыктывкар в этом плане не исключение”, – добавил Валерий Ефремов.
Еще бы к нам приехали?
“С удовольствием, приглашайте!”, – подытожил артист.