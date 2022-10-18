“Зал пел громче нас”: 5sta Family рассказали о своём концерте в Сыктывкаре

Ранее вы уже выступали в Сыктывкаре на молодежном празднике “Облака”. Где больше понравилось?

“Оба концерта были кайфовыми, каждый по-своему. “Облака” сами по себе были масштабнее, но не особо повезло с погодой — шел дождь. В клубе более камерная и домашняя обстановка, масштаб меньше, но гораздо более тесное взаимодействие с публикой. Как мне кажется, сравнивать в принципе некорректно, даже потому, что за эти годы мы выросли творчески и профессионально. Думаю, если мы выступим на одних из следующих “Облаках”, то это точно будет разрыв”, – продолжает музыкант.