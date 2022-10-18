В Коми проводят отбор для включения организаций в реестр квалифицированных подрядчиков

Организации, прошедшие предварительный отбор, будут включены в реестр подрядчиков, имеющих право участвовать в электронных торгах по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В Коми проводится предварительный отбор для включения организаций в реестр квалифицированных подрядных организаций, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми.

Заявку на участие в предварительном отборе могут направить проектные и строительные организации. Обязательным пунктом является аккредитация на электронной площадке в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок окончания приема заявок - 9 ноября 2022 г.

Для организации, заявившиеся на включение в реестр, устанавливаются определённые критерии. Вот непороые из них: обязательное членство в специализированных саморегулируемых организациях; отсутствие задолженности перед бюджетом; отсутствие за предыдущие 3 года случаев нарушения условий контрактов; наличие в штате предприятия работников, соответствующих квалификационным требованиям. Также участник предварительного отбора должен иметь как минимум трехлетний опыт оказания услуг и выполнения работ, аналогичных предмету проводимого предварительного отбора. Полный перечень требований доступен на сайте Минстроя Республики Коми https://arch.rkomi.ru/deyatelnost/kapitalnyy-remont-mkd/predotbor-podryadnyh-organizaciy/predotbor-2022/predotbor-4-kv-2022

Подрядная организация, соответствующая предъявленным критериям, включается в реестр на 3 года. Для повторного включения необходимо пройти очередную процедуру отбора.

В настоящее время реестр содержит 201 квалифицированную подрядную организацию, которые имеют право участвовать в электронных торгах. Реестр размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru и на сайте Минстроя Республики Коми: https://arch.rkomi.ru/deyatelnost/kapitalnyy-remont-mkd/predotbor-podryadnyh-organizaciy