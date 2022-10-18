В Коми оштрафовали одного из работодателей

Бухгалтер, производившая удержание по исполнительному производству, при перечислении заработной платы в банк не проставляла вообще или проставляла неверный код дохода, в результате чего банк списывал оставшиеся деньги, и должник оставалась без средств к существованию, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Коми.

Жительница Усть-Куломского района неоднократно оставалась без зарплаты. Одну половину в счет погашения долга по исполнительному производству удерживала бухгалтерия, вторую — банк.