В Сыктывкаре перекрыли несколько улиц

В столице Коми перекроют ряд дорог. Об этом говорится в новом постановлении администрации города.
Ограничения связаны с работами тепловиков, которые будут устранять утечку на сети. Планируется перекрыть дорогу на всю проезжую часть по улице Кирова от дома № 25 до дома № 27. Работы пройдут до 28 октября.
Также проезд станет невозможен в районе дома №39 по той же улице. Это ограничение продлится до 23 октября и будет связано с реконструкцией напорного коллектора.
Последнее ограничение коснется проезжей части на улице Дальней возле дома №60 по улице Оплеснина. Перекроют участок до 21 октября.