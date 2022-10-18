В Сыктывкаре перекрыли несколько улиц

В столице Коми перекроют ряд дорог. Об этом говорится в новом постановлении администрации города.

Ограничения связаны с работами тепловиков, которые будут устранять утечку на сети. Планируется перекрыть дорогу на всю проезжую часть по улице Кирова от дома № 25 до дома № 27. Работы пройдут до 28 октября.