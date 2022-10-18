"Пять минут с мэром": о работе мест общественного питания в Сыктывкаре

Жители улицы Катаева обратили внимание на одно из местных заведений, которое по их словам работает круглосуточно, куда приходит большое количество гостей, нарушающих в дальнейшем общественный порядок.

Сегодня тема деятельности баров прозвучала в ходе прямого эфира на волнах «Русского радио в Сыктывкаре».

«Администрация столицы Коми разделяет озабоченность горожан работой некоторых питейных заведений. На сегодня мы инициируем изменение действующего законодательства в части ужесточения регуляторных механизмов. Однако признаюсь, что многие добросовестные предприниматели не согласны с нашими жесткими предложениями, поскольку есть вероятность пережать добросовестных предпринимателей - организаторов точек общественного питания. Мы ведем диалог и готовы выслушать конструктивные и действенные инициативы от добросовестных предпринимателей», - отметил и.о. главы Сыктывкара Владимир Голдин.

Что касается соблюдения общественного порядка, то в такой ситуации необходимо незамедлительно обращаться в УМВД России по Сыктывкару. В случае выявления нарушений они составят материалы для протокола.

«Мы готовы поддержать общественников, если они будут инициировать прекращение деятельности недобросовестных питейных заведений путем обращения в Сыктывкарский городской суд, - пояснил В. Голдин. - Только совместными усилиями мы сможем решить проблему нарушения общественного поведения около злачных мест».