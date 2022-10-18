В Коми поймали закладчицу из Волгограда

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летней жительницы г. Волгограда, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Сыктывдинского района.

Судом установлено, что в апреле 2022 года наркозависимая жительница Волгограда вошла в состав организованной группы, где в качестве «закладчицы» занималась распространением наркотиков в родном городе. В конце мая 2022 года она перебралась на север, чтобы продолжить преступную деятельность в г. Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. Переезд в Республику Коми был обусловлен более высокими расценками «труда» закладчиков.

Вскоре после прибытия в столицу Коми девушка попала под наблюдение правоохранительных органов. Вечером 6 июня 2022 года она была задержана сотрудниками МВД по Республике Коми.