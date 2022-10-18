В Коми за сутки лабораторно подтверждено 163 случая заражения ковидом

В Коми за сутки лабораторно подтверждено 163 случая COVID-19, соощает пресс-служба Минздрава Коми.
На 18 октября в республике на амбулаторном лечении с COVID-19 находится 1686 человек, из них старше 60 лет — 573 человека. Лечение от новой коронавирусной инфекции в стационарах получают 205 человека, в том числе 13 детей. В реанимации находится 8 человек.
Выписали по выздоровлению 356 человек.
За прошедшую неделю (с 10 октября по 16 октября 2022 года) за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 7439 человек, в том числе детей – 4303. Среди заболевших – 57,8% составляют дети в возрасте до 14 лет, 42,2% - взрослое население.