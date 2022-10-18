В Коми за сутки лабораторно подтверждено 163 случая заражения ковидом

В Коми за сутки лабораторно подтверждено 163 случая COVID-19, соощает пресс-служба Минздрава Коми.

На 18 октября в республике на амбулаторном лечении с COVID-19 находится 1686 человек, из них старше 60 лет — 573 человека. Лечение от новой коронавирусной инфекции в стационарах получают 205 человека, в том числе 13 детей. В реанимации находится 8 человек.