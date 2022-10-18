Минприроды Коми разрабатывает изменения в закон «О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми», сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения предусматривают выделение гражданам древесины на корню для строительства дачного дома и хозяйственных построек на садовых или дачных участках.

Напомним, в настоящее время гражданин может получить древесину на корню для строительства дома или хозяйственных построек только на территории населённого пункта. Дачные общества и садоводческие товарищества не являются частью населённых пунктов. Изменения в законодательство позволят дачникам также воспользоваться правом получить древесину на строительство домов на своих участках.