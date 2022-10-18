В Коми пенсионерка отдала деньги человеку в маске, чтобы спасти дочь от наказания за ДТП

В Воркуте поймали курьера, который принимал участие в обмане пожилой женщины. Подробнее об этом рассказали в МВД по Коми.
С заявлением в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее мать стала жертвой обманщиков и лишилась денег. Стражи порядка узнали, что пожилой воркутинке позвонил некий мужчина, который заверил ее, что ее дочь попала в ДТП и теперь той грозит уголовная ответственность. Он предложил решить все деньгами, якобы возместив ущерб, и велел ей передать деньги курьеру.
Женщина согласилась, и вскоре к ней приехал человек в маске, которому она отдала 275 тысяч рублей. Позже пенсионерка связалась с самой дочерью и поняла, что ее обманули.
Впрочем, полиции удалось напасть на след курьера и найти его. Им оказался 22-летний горожанин, который заявил, что нашел объявлении о работе курьером в интернете. Неизвестный работодатель просил его забрать деньги за 5% от суммы, которую ему передадут. Оставшиеся деньги воркутинец перевел на указанный счет.
Подозреваемый остался под подпиской о невыезде. Идет расследование.