В Коми пенсионерка отдала деньги человеку в маске, чтобы спасти дочь от наказания за ДТП

В Воркуте поймали курьера, который принимал участие в обмане пожилой женщины. Подробнее об этом рассказали в МВД по Коми.

С заявлением в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее мать стала жертвой обманщиков и лишилась денег. Стражи порядка узнали, что пожилой воркутинке позвонил некий мужчина, который заверил ее, что ее дочь попала в ДТП и теперь той грозит уголовная ответственность. Он предложил решить все деньгами, якобы возместив ущерб, и велел ей передать деньги курьеру.