Коми остается на 4 месте среди субъектов России по количеству зарегистрированных в ГИС ЖКХ

Количество зарегистрированных пользователей в ГИС ЖКХ по Республике Коми на сегодня составляет 55 272 человека – это 8,3% от числа всех жителей республики старше 14 лет. В 2022 году на ресурсе зарегистрировалось более 4 тысяч наших земляков. По этим показателям Коми уступает Мурманской области (8,8%), Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, где ГИС ЖКХ пользуются более 9 % населения.

Всего на платформе зарегистрировались более 5,5 млн граждан из всех уголков России. Рост количества пользователей ресурса неудивителен: теперь не приходится стоять в очередях на оплату счетов, дозваниваться до оператора, чтобы передать показания индивидуальных приборов учета тепла и света, обращаться при малейших вопросах напрямую в управляющие организации за разъяснениями.

Через единый ресурс ГИС ЖКХ россияне могут: взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней; смотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также вносить плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги; ввести и проверять показания приборов учета; контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость; получать информацию о тарифах на ЖКУ; принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и обсуждении вопросов и проблем с соседями на форуме.