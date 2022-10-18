Коми остается на 4 месте среди субъектов России по количеству зарегистрированных в ГИС ЖКХ

Более 55 тысяч жителей Республики Коми оценили преимущества использования системы ГИС ЖКХ: удобство, мобильность, отсутствие очередей, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми.
Количество зарегистрированных пользователей в ГИС ЖКХ по Республике Коми на сегодня составляет 55 272 человека – это 8,3% от числа всех жителей республики старше 14 лет. В 2022 году на ресурсе зарегистрировалось более 4 тысяч наших земляков. По этим показателям Коми уступает Мурманской области (8,8%), Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, где ГИС ЖКХ пользуются более 9 % населения.
Всего на платформе зарегистрировались более 5,5 млн граждан из всех уголков России. Рост количества пользователей ресурса неудивителен: теперь не приходится стоять в очередях на оплату счетов, дозваниваться до оператора, чтобы передать показания индивидуальных приборов учета тепла и света, обращаться при малейших вопросах напрямую в управляющие организации за разъяснениями.
Через единый ресурс ГИС ЖКХ россияне могут: взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней; смотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также вносить плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги; ввести и проверять показания приборов учета; контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость; получать информацию о тарифах на ЖКУ; принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и обсуждении вопросов и проблем с соседями на форуме.
Для того, чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо пройти по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main в правом верхнем углу перейти по ссылке «Зарегистрироваться», по появившейся ссылке «Перейти в личный кабинет» и далее подтвердить вход через Портал Госуслуг.