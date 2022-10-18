Осужденным ИК-25 вручили студенческие билеты Сыктывкарского госуниверситета

"Образование никогда не бывает лишним. Оно непременно поможет в реализации своего потенциала, поможет при трудоустройстве и даст уверенность в вашем будущем. Ведь образованные люди тщательнее обдумывают свои поступки и реже совершают ошибки, приводящие в места лишения свободы", – отметил сотрудник уголовно-исполнительной системы.

13 октября в исправительной колонии № 25 УФСИН России по Республике Коми состоялась встреча представителей Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина с осуждёнными, только поступившими на 1 курс, и уже обучающимися в вузе. Со вступительным словом к присутствующим обратился исполняющий обязанности начальника колонии Евгений Лыткин. Он поздравил студентов с началом учебного года, пожелал им успехов в учёбе и отметил, что благодаря современным дистанционным технологиям обучения у осуждённых есть возможность получать образование независимо от места их нахождения и уже имеющегося образования.

Также Евгений Николаевич поблагодарил представителей Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина за вклад в развитие воспитательной работы и усилия, которые они прикладывают, осветляя умы студентов и закладывая в них знания в процессе их обучения.

Затем слово было передано представителям СГУ, которые рассказали осуждённым о формате дистанционного обучения, пояснили различные особенности учебного процесса, а также сообщили предъявляемые требования к выполнению тех задач, которые будут стоять перед студентами в процессе их обучения, а именно: порядке получения заданий, подготовки и выполнения работ, сроках их выполнения и сдачи преподавателям для проверки. Также студентов предупредили о недопустимости нарушения сроков сдачи сессий и создания задолженностей по ним. Представители СГУ напомнили, что при наличии задолженностей по сдаче зачётов и экзаменов, студент не сможет защищать свою дипломную работу.

В рамках встречи осуждённые задавали уточняющие вопросы представителям СГУ, которые касались технической обеспеченности учебного процесса, обратной связи с преподавателями, а также возможности использования информационных ресурсов и электронных библиотек СГУ.

В торжественной части мероприятия первокурсникам под аплодисменты всех собравшихся были вручены студенческие билеты, которые будут храниться в их личных делах

Представители ВУЗа сообщили, что приложат все силы для того, чтобы учебный процесс в дистанционном формате проходил без проблем и трудностей, а также отметили, что проведение подобных мероприятий должно положительным образом сказываться на процессе обучения, а значит, и исправления осужденных.

В завершение встречи гости с положительной стороны отметили содействие администрации учреждения в получении осужденными высшего образования, а также положительную тенденцию по увеличению количества студентов, начиная с 2017 года. На сегодняшний день в ИК-25 обучаются 16 студентов. Среди них 9 первокурсников: четверо поступили в СГУ им. Питирима Сорокина, пятеро – в Ухтинский государственный технический университет.