"Я испугалась и заплакала": в Сыктывкаре автобус зажал женщину дверьми и поехал

В Сыктывкаре автобус защемил женщину в дверях и продолжил ехать. Пассажирка получила ушиб плеча и шок. Корреспондент портала “Про Город” пообщался с сыктывкаркой и узнал, что произошло.
По словам сыктывкарки, инцидент случился 17 октября около 17:00 в Эжвинском районе Сыктывкара на маршруте №14.
“На остановке возле железнодорожной платформы при посадке в автобус водитель зажал меня дверями и начал движение. Люди в автобусе стали кричать и только после этого он остановился”, — поделилась женщина.
Как сообщила горожанка, она очень испугалась и была в шоковом состоянии. Но больше всего ее возмутило то, что ни водитель, ни кондуктор не извинились перед ней за случившееся.
“Кондуктор подошла только взять денег за проезд. И когда я спросила “Кто перевозчик?” процедила мне сквозь зубы, что ИП Петрушин. Я находилась в испуганном состоянии, поэтому не стала предъявлять претензии. Могла сорваться и начать кричать и плакать. Кондуктор должна была ко мне подойти, извиниться и объяснить ситуацию. А я ехала испуганная и заплаканная”, — объяснила сыктывкарка.
Женищина написала жалобу на перевозчика и в администрацию Эжвинского района.
“Перевозчик написал, что информацию принял и отпишется по результатам. А администрация молчит”, — заключила женщина.