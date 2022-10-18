"Я испугалась и заплакала": в Сыктывкаре автобус зажал женщину дверьми и поехал

В Сыктывкаре автобус защемил женщину в дверях и продолжил ехать. Пассажирка получила ушиб плеча и шок. Корреспондент портала “Про Город” пообщался с сыктывкаркой и узнал, что произошло.

По словам сыктывкарки, инцидент случился 17 октября около 17:00 в Эжвинском районе Сыктывкара на маршруте №14.

“На остановке возле железнодорожной платформы при посадке в автобус водитель зажал меня дверями и начал движение. Люди в автобусе стали кричать и только после этого он остановился”, — поделилась женщина.

Как сообщила горожанка, она очень испугалась и была в шоковом состоянии. Но больше всего ее возмутило то, что ни водитель, ни кондуктор не извинились перед ней за случившееся.