В Княжпогостском районе ликвидируют последствия разлива нефти

На еженедельном оперативном совещании, которое провела Первый заместитель Председателя Правительства Коми Эльмира Ахмеева, обсудили меры по ликвидации разлива нефти в Княжпогостском районе.

Как доложила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич, площадь загрязнения составляет 0,8 га. Сама утечка была оперативно локализована, сейчас проводятся работы по ликвидации последствий.

По словам министра, ущерб оценивается как минимальный, поскольку основная часть загрязнения пришлась на коридор технического обслуживания трубопровода. АО «Транснефть - Север» приняты все меры по предотвращению распространения загрязнения. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Объёмы разлившейся нефти будут установлены Росприроднадзором по результатам технического расследования.

Напомним, выход нефти на магистральном трубопроводе АО «Транснефть - Север» в Княжпогостском районе произошел 15 октября.

На следующий день Глава Республики Коми Владимир Уйба проинспектировал ход работ по ликвидации последствий на месте аварии. Там осуществляется вырубка кустарника, экскаваторной техникой производится сбор загрязненного грунта, установлены ёмкости для временного хранения нефтяной водоэмульсии, также уложены сорбирующие полотна.

16 октября в Княжпогостском районе введен режим ЧС муниципального уровня, чтобы максимально задействовать все силы и средства для ликвидации последствий выхода нефти. После того, как будет откачана вся нефть, вывезен загрязнённый грунт и произведены работы по замене трубы, предприятие проведёт работы по рекультивации.