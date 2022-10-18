В Сыктывкаре на пожаре погибло два человека

В Коми за 17 октября произошло три пожара. Один из них оказался смертельным, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

В 23:29 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Димитрова. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 6 минут. Пожарные спасли два человека и передали их бригаде скорой помощи. Однако в дальнейшем медицинские работники констатировали смерть обоих.