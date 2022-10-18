Жителям Коми рассказали, как зарабатывать до полумиллиона рублей в месяц

Эксперты hh.ru проанализировали рынок вакансий в Коми и пришли к выводу, что некоторые из них могут принести гражданам зарплату от 100 до 500 тысяч рублей в месяц.

Согласно исследованию, медианная зарплата в Коми сегодня составляет чуть больше 54 тысяч рублей. Это на 2% меньше чем в других регионах страны. Но стоит отметить, что на сегодня соискателям республики доступны около 800 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше. При этом больше всего вакансий с серьезным заработком предлагают компании из сферы продаж, строительства, разработки, транспорта. Логистики и сервиса.