Жителям Коми рассказали, как зарабатывать до полумиллиона рублей в месяц

Эксперты hh.ru проанализировали рынок вакансий в Коми и пришли к выводу, что некоторые из них могут принести гражданам зарплату от 100 до 500 тысяч рублей в месяц.
Согласно исследованию, медианная зарплата в Коми сегодня составляет чуть больше 54 тысяч рублей. Это на 2% меньше чем в других регионах страны. Но стоит отметить, что на сегодня соискателям республики доступны около 800 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше. При этом больше всего вакансий с серьезным заработком предлагают компании из сферы продаж, строительства, разработки, транспорта. Логистики и сервиса.
Реже всего найти стоящие вакансии можно в сфере искусства и развлечений, а также науки, юридической помощи, закупок и образования.
Рейтинг самых лакомых вакансий в Коми на октябрь выглядит так:
- Самым высокооплачиваемым местом оказалась вакансия руководителя организации по добыче сырья. Здесь предлагают до 500 000 рублей без вычета НДФЛ - https://spb.hh.ru/vacancy/70861639
- Бурильщик капитального ремонта скважин будет получать до 200 000 рублей до вычета НДФЛ - https://spb.hh.ru/vacancy/70340611
- Начальник технологического отдела сможет заработать 200 000 рублей на руки - https://spb.hh.ru/vacancy/69947192
- Врач-стоматолог — до 270 000 рублей на руки - https://spb.hh.ru/vacancy/70973379
- Продавец ювелирных изделий — до 200 000 рублей на руки - https://spb.hh.ru/vacancy/71068369
- Электрогазосварщик (РАД), до 285 000 рублей до вычета НДФЛ - https://spb.hh.ru/vacancy/67007964
- Руководитель филиала, до 300 000 рублей до вычета НДФ - https://spb.hh.ru/vacancy/70856648