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Жителям Коми рассказали, как зарабатывать до полумиллиона рублей в месяц

Жителям Коми рассказали, как зарабатывать до полумиллиона рублей в месяц"Коми Гор"

Эксперты hh.ru проанализировали рынок вакансий в Коми и пришли к выводу, что некоторые из них могут принести гражданам зарплату от 100 до 500 тысяч рублей в месяц.

Согласно исследованию, медианная зарплата в Коми сегодня составляет чуть больше 54 тысяч рублей. Это на 2% меньше чем в других регионах страны. Но стоит отметить, что на сегодня соискателям республики доступны около 800 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше. При этом больше всего вакансий с серьезным заработком предлагают  компании из сферы продаж, строительства, разработки, транспорта. Логистики и сервиса.

Реже всего найти стоящие вакансии можно в сфере искусства и развлечений, а также науки, юридической помощи, закупок и образования.

Рейтинг самых лакомых вакансий в Коми на октябрь выглядит так:

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