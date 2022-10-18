Погрузка бумаги на Северной железной дороге в январе-сентябре выросла на 7%

В январе-сентябре 2022 года на станциях Северной железной дороги погружено более 1,2 млн тонн бумаги, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает пресс-служба РЖД.

Основной объем погрузили в Архангельской области (843 тыс. тонн) и Республике Коми (372 тыс. тонн). На внутренний рынок со станций СЖД отправлено 876 тыс. тонн бумаги, произведенной региональными предприятиями (+10,6% к уровню 9 месяцев предыдущего года). Объемы отгрузки бумаги на экспорт составили 344 тыс. тонн (-1,7%). Увеличены отправки в Узбекистан, Казахстан, Турцию, Беларусь, Эквадор, Азербайджан.