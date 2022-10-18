Коми получит дополнительно более 32 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Коми дополнительно получит более 32 миллионов на расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации главы Коми.

Это касается многоквартирных домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Деньги на расселение получат 43 региона, которые больше всего нуждаются в федеральном финансировании. Коми получит 32,75 миллиона рублей.

Как отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрей Лисов, такая мера поддержки позволит в 2023 году улучшить жилищные условия еще большего числа граждан, обеспечить их лучшими условиями для жизни.