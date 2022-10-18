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Коми получит дополнительно более 32 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Коми получит дополнительно более 32 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Коми дополнительно получит более 32 миллионов на расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации главы Коми.

Это касается многоквартирных домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Деньги на расселение получат 43 региона, которые больше всего нуждаются в федеральном финансировании. Коми получит 32,75 миллиона рублей.

Как отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрей Лисов, такая мера поддержки позволит в 2023 году улучшить жилищные условия еще большего числа граждан, обеспечить их лучшими условиями для жизни.

"Сокращение аварийного фонда и переселение граждан в комфортное жилье – одно из ключевых направлений национального проекта "Жилье и городская среда", – подчеркнул министр.

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