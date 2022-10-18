Сбер: 500 млрд рублей – на такую сумму совершили жители СЗФО безналичные платежи в 2022 г.

За 9 месяцев 2022 года на Северо-Западе объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка, составил свыше 500 млрд рублей.
Как и годом ранее, в 2022 году преобладают дистанционные платежи за коммунальные услуги (172 млрд рублей), сотовую связь и телеком (66 млрд рублей).
Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
По нашим наблюдениям, наибольшей популярностью среди безналичных каналов банка пользуется приложение СберБанк Онлайн. Прирост объёма платежей через него с начала года составил более 350 млрд рублей. Это на 13% выше прошлогоднего показателя.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
Республика Коми традиционно является одним из самых безналичных регионов, и с каждым годом отмечается всё большая популярность таких платежей среди жителей нашей республики. Это подтверждают цифры. По итогам 9 месяцев текущего года объём безналичных платежей увеличился на 10,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Банкоматы и терминалы самообслуживания в текущем году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты более 16 млн раз. Общий объём платежей через них составил свыше 19 млрд рублей.