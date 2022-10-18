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Сбер: 500 млрд рублей – на такую сумму совершили жители СЗФО безналичные платежи в 2022 г.

Сбер: 500 млрд рублей – на такую сумму совершили жители СЗФО безналичные платежи в 2022 г.Фото Sber

За 9 месяцев 2022 года на Северо-Западе объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка, составил свыше 500 млрд рублей.

Как и годом ранее, в 2022 году преобладают дистанционные платежи за коммунальные услуги (172 млрд рублей), сотовую связь и телеком (66 млрд рублей).

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

По нашим наблюдениям, наибольшей популярностью среди безналичных каналов банка пользуется приложение СберБанк Онлайн. Прирост объёма платежей через него с начала года составил более 350 млрд рублей. Это на 13% выше прошлогоднего показателя.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:

Республика Коми традиционно является одним из самых безналичных регионов, и с каждым годом отмечается всё большая популярность таких платежей среди жителей нашей республики. Это подтверждают цифры. По итогам 9 месяцев текущего года объём безналичных платежей увеличился на 10,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банкоматы и терминалы самообслуживания в текущем году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты более 16 млн раз. Общий объём платежей через них составил свыше 19 млрд рублей.

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