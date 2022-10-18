Жители Коми могут поддержать земляков в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022

Народное голосование пройдет с 17 октября по 5 ноября 2022 года и станет важным этапом финала Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Любой человек может отдать голос за один из 112 социальных проектов, которые борются за победу. Чтобы войти в число лучших, финалистам также необходимо получить высокую оценку

экспертного жюри.

Напомним, в этом году финалистом от Республики Коми стало ООО «Текстиль Коми Сыктывкарская швейная фабрика» в номинации «Лидер социальных изменений» с проектом «Достойный труд - достойная жизнь». Проект помогает в трудоустройстве граждан после отбывания наказания в местах лишения свободы, способствует реабилитации осужденных после сложившихся жизненных трудностей. «Текстиль Коми» трудоустраивает таких граждан, а также людей с инвалидностью по слуху. Такие работники занимают около 40% рабочих мест структурного подразделения. Все они имеют официальное трудоустройство, социальный пакет и гарантии, установленные трудовым законодательством.