Жители Коми могут поддержать земляков в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022

Народное голосование пройдет с 17 октября по 5 ноября 2022 года и станет важным этапом финала Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Любой человек может отдать голос за один из 112 социальных проектов, которые борются за победу. Чтобы войти в число лучших, финалистам также необходимо получить высокую оценку
экспертного жюри.
Напомним, в этом году финалистом от Республики Коми стало ООО «Текстиль Коми Сыктывкарская швейная фабрика» в номинации «Лидер социальных изменений» с проектом «Достойный труд - достойная жизнь». Проект помогает в трудоустройстве граждан после отбывания наказания в местах лишения свободы, способствует реабилитации осужденных после сложившихся жизненных трудностей. «Текстиль Коми» трудоустраивает таких граждан, а также людей с инвалидностью по слуху. Такие работники занимают около 40% рабочих мест структурного подразделения. Все они имеют официальное трудоустройство, социальный пакет и гарантии, установленные трудовым законодательством.
Народное голосование открыто для всех жителей России на сайте Премия.мывместе.рф. Результаты покажут, какие проекты получили общественное признание и массовую поддержку широкой публики. Благодаря голосованию о лучших социальных инициативах узнают в регионах, что поможет гражданам сделать жизнь проще и комфортнее, а авторам проектов – найти единомышленников и партнеров. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов по результатам Народного голосования, получат дополнительные баллы в финале. Они суммируются с оценкой федерального экспертного жюри. Опыт прошлых лет показал, что иногда именно итоги Народного голосования играют решающую роль при определении победителей. Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера, который пройдет 5-7 декабря 2022 г. в Москве. Они получат общественное признание, грант на реализацию своего проекта, медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» в 2023 году, продвижение на форумах, размещение на платформе ДОБРО.РФ, в социальных сетях и на других площадках партнеров Премии. Работа идет в рамках реализации Федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Международная Премия #МЫВМЕСТЕ, направленная на поддержку социальных проектов, была запущена Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Оператором выступает Ассоциация волонтерских центров. Это продолжение Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, благодаря которой помощь в пандемию получило около 7 млн жителей. Премия также является наследием Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». С помощью грантов, акселератора и информационных кампаний поддержку получили 400 социальных проектов.