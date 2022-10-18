Пенсионер из Сыктывкара 200 раз перевел деньги мошенникам

В полицию столицы Коми обратилась пожилая пара, которая рассказала, что у них выманили крупную сумму. Как это произошло, объяснили в МДВ республики.

Оказалось, что жителю Сыктывкара позвонил некий человек, который представился следователем. Он же сообщил, что некто пытается оформить на пенсионера кредит. Затем пострадавшему позвонил якобы работник самого Центробанка, который использовал уловку с зеркальными займами. Он попросил сыктывкарца взять кредиты и перевести деньги на безопасные счета.