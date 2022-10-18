Пенсионер из Сыктывкара 200 раз перевел деньги мошенникам

В полицию столицы Коми обратилась пожилая пара, которая рассказала, что у них выманили крупную сумму. Как это произошло, объяснили в МДВ республики.
Оказалось, что жителю Сыктывкара позвонил некий человек, который представился следователем. Он же сообщил, что некто пытается оформить на пенсионера кредит. Затем пострадавшему позвонил якобы работник самого Центробанка, который использовал уловку с зеркальными займами. Он попросил сыктывкарца взять кредиты и перевести деньги на безопасные счета.
Именно это пенсионер и сделал, после чего перевел незнакомцам 240 тысяч собственных накоплений и кредиты из разных банков на сумму больше трех миллионов рублей. Он переводил средства по 15 тысяч рублей и в итоге сделал это около 200 раз. После этого аферисты выманили еще 490 тысяч у жены пенсионера.
Возбуждено уголовное дело.