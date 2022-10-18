Эксперт назвала самый безопасный фастфуд

"Картофель стоит брать деревенский — он полезнее, и желательно его съесть с овощами. Если очень хочется бургер, лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и добавить больше овощей. Стараться не брать майонез, потому что он не очень высокого качества, как правило, в заведениях быстрого питания. Лучше томатный соус", — объяснила Соломатина.

Самым полезным фастфудом она назвала пиццу. Однако уточнила, что пицца должна быть "без копчёной колбасы, с сыром, грибами и большим количеством томатов".

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, какой фастфуд самый безопасный.

С наггетсов и куриных крылышек специалист рекомендовала снимать панировку.

Она также призвала не запивать пищу холодными напитками, так как они не дают перевариваться еде. Если есть необходимость съесть чипсы или пирожки, врач рекомендовала брать запечённые.

Наиболее правильной будет куриная шаурма без майонеза, с томатным соусом и большим количеством овощей.

К быстрорастворимой лапше, по мнению специалиста, также лучше добавить овощ.