Глава Коми Владимир Уйба призвал партийцев "Единой России" поддержать мобилизованных

"В час, когда сыны Коми-земли отстаивают честь Родины на передовой, ни один из нас не останется в стороне. Сплотившись всем тылом, мы окажем землякам весомую поддержку", – отметил Андрей Климушев.

Ранее с соответствующим предложением к Главе Коми обратился Председатель Постоянной комиссии Госсовета РК по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта, заместитель председателя Комитета Госсовета РК по социальной политике Андрей Климушев.

Секретарь Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", Глава Коми Владимир Уйба предложение поддержал и поручил рассмотреть его на очередном заседании Президиума под председательством первого заместителя Секретаря Коми РО Партии, Председателя Госсовета Коми Сергея Усачева.

По результатам заседания Президиума было принято решение о необходимости участия членов и сторонников партии "Единая Россия", а также депутатов всех уровней в сборе средств для оказания помощи военнослужащим через добровольные пожертвования в фонд "Добрая Республика".

Напомним, что фонд "Добрая Республика" организовал сбор средств для дополнительного обеспечения снаряжением (утепленные сапоги, зимние носки и другое) и средствами первой необходимости призванных по мобилизации. Реквизиты для перечисления указаны ниже:

Получатель платежа:

ФОНД "ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА"

ИНН 1101171396/КПП 110101001

ОГРН 1211100001980

Счет в Сбербанке:

Р/с: 40701 810 1 28000000053

К/с: 30101810400000000640

БИК 048702640

Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк

Назначение платежа для физических лиц:

"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, дата рождения, серия номер паспорта".

Назначение платежа для юридических лиц:

"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, ОГРН".

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