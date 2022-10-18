Глава Коми Владимир Уйба призвал партийцев "Единой России" поддержать мобилизованных

Ранее с соответствующим предложением к Главе Коми обратился Председатель Постоянной комиссии Госсовета РК по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта, заместитель председателя Комитета Госсовета РК по социальной политике Андрей Климушев.
"В час, когда сыны Коми-земли отстаивают честь Родины на передовой, ни один из нас не останется в стороне. Сплотившись всем тылом, мы окажем землякам весомую поддержку", – отметил Андрей Климушев.
Секретарь Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", Глава Коми Владимир Уйба предложение поддержал и поручил рассмотреть его на очередном заседании Президиума под председательством первого заместителя Секретаря Коми РО Партии, Председателя Госсовета Коми Сергея Усачева.
По результатам заседания Президиума было принято решение о необходимости участия членов и сторонников партии "Единая Россия", а также депутатов всех уровней в сборе средств для оказания помощи военнослужащим через добровольные пожертвования в фонд "Добрая Республика".
Напомним, что фонд "Добрая Республика" организовал сбор средств для дополнительного обеспечения снаряжением (утепленные сапоги, зимние носки и другое) и средствами первой необходимости призванных по мобилизации. Реквизиты для перечисления указаны ниже:
Получатель платежа:
ФОНД "ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА"
ИНН 1101171396/КПП 110101001
ОГРН 1211100001980
Счет в Сбербанке:
Р/с: 40701 810 1 28000000053
К/с: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк
Назначение платежа для физических лиц:
"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, дата рождения, серия номер паспорта".
Назначение платежа для юридических лиц:
"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, ОГРН".
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