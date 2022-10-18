Тельцов накроет вдохновение, а Рыб ждут любовные приключения: гороскоп на 18 октября

Будьте настойчивы и покажите свое упорство! Вы можете и горы свернуть при большом желании, если не будете поддаваться ленивому настроению. Вечером вас ждет приятный сюрприз: к вам заявятся гости, которых вы давно не видели. Встреча с ними подарит только радостные эмоции.

Сегодня вас одолеет вдохновение. Тельцы пожелают остаться дома или уединиться на природе, чтобы создать что-то новое. Поэтому берите мольберт, краски, кисточки и поднимайтесь на высокую точку города – так вашему взору откроются необыкновенные и прекрасные пейзажи.

Близнецы

Забудьте все советы и слушайте только свое сердце. Оно подскажет, как преодолеть сложный момент в жизни, чтобы в первую очередь не навредить себе. И будьте очень внимательны – звезды говорят, что вас хотят обхитрить и воспользоваться вашей наивностью.

Рак

Ракам стоит приготовиться к серьезному этапу в их жизни. Это может быть конкурс, в котором представителю этого знака зодиака предложит поучаствовать начальник по работе. Поэтому, если ваша задача - с достоинством представить деловую компанию, не сомневайтесь в своих силах. Именно вы, как никто другой, сможете сделать это лучше других. Главное, не терять концентрацию и волю к победе.

Лев

Сегодня на вас обрушится целая гора незавершенных и новых дел. Но работоспособность Львов поможет справиться со всеми сложностями. Вечер обещает быть приятным – вы сможете немного отдохнуть. Но сильно не расслабляйтесь, вас ждут другие свершения, которые в будущем принесут плоды.

Дева

Заставьте свои мечты сбываться! Не думайте много о завтрашнем дне, а скорее принимайтесь за осуществление планов, чтобы не упустить шанс прославиться. Если, конечно, вы этого хотите. Но в любом случае, вас ждут кардинальные перемены в жизни, причем в лучшую сторону. Поэтому имейте в виду, что затягивать с желаниями никак нельзя.

Весы

Хочется петь? Пойте! На настроение Весов не повлияют никакие внешние обстоятельства. Даже если вы вдруг захотите прыгнуть с парашютом, вам будут благоволить погодные условия. Уверенность и позитивный настрой ваше главное оружие против нежелательных обстоятельств.

Скорпион

Не стройте планов с дальними поездками и будьте аккуратнее за рулем, иначе все может закончиться травмой. А вам сейчас лучше беречь себя и свои нервы в том числе. На работе могут быть не лучшие времена, но встреча с родственниками может все изменить. Переживания испарятся, и вы сможете с новыми силами начать сложный проект.

Стрелец

Астрологи советуют повременить со спортом и заняться интеллектуальной нагрузкой, так что смело грызите гранит науки. Сегодня в ваши руки попадется книга, которая принесет в голову светлые идеи. Не исключено, что они в дальнейшем поспособствуют карьерному росту Стрельцов.

Козерог

А вот у Козерогов для физических нагрузок подходящий день. Если давно не ходили в тренажерный зал, то звезды рекомендуют посетить его. А лучше разнообразить свою спортивную программу и взять абонемент, например, в бассейн.

Водолей

Не лейте воду, а четко говорите, что вам нужно. Тогда Вселенная точно услышит желания Водолеев и их отношения с близкими обязательно наладятся. Все конфликты и сильные ссоры уйдут, а в жизни появится человек, на которого можно будет с уверенностью положиться.

Рыбы

Вас ждут любовные приключения! Претендентов побороться за сердце Рыб окажется более, чем достаточно, поэтому им не стоит распыляться на всех. Не пытайтесь найти судьбу в каждом – тот, кто будет вас по-настоящему достоин, не пройдет мимо.