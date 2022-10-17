Стали известны подробности ДТП около сыктывкарского “Макси", где сбили пешехода

Напомним , 17 октября в районе 17:30 в Сыктывкаре около ТРЦ “Макси” произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Теперь появились подробности от отдела пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Стали известны подробности ДТП около ТРЦ “Макси” где сбили пешехода. По информации ГИБДД, водитель "Фольксвагена" наехал на подростка.

Водитель 1962 года рождения за рулем “Фольксвагена” выехал на Октябрьский проспект от торгового центра. При повороте налево он наехал на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Водитель остался на месте происшествия. Ребенок не сильно пострадал. Информации о его состоянии сейчас нет.

На месте ДТП возбуждено административное расследование, по результатам которого дадут правовую оценку.