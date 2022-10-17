Названы 10 коротких и необычных имен для девочек, которые приносят счастье

Имя Ия имеет греческие корни и означает «фиалка». Есть версия, что имя Ия ошибочно переводится как название цветка, и в данном контексте это значение появилось у имени после того, как имя Ия связали с именем Евдокия. Это имя носила одна из преподобномучениц — святая Ия (Евдокия).

За 2021 год москвичи чаще всего называли девочек София, Мария, Анна, Алиса и Ева. Говорят, что этот рейтинг практически каждый год остается неизменным. Необычные имена в 2021-м тоже были в цене, в столице живут Апполонии, Марселины, Августины, Земфиры, Лолиты, Мэри, Терезы, Мальвины, Ариэли, Медеи, Электры и даже Музы. Наши коллеги из Wday.ru изучили самые короткие и необычные имена, которыми также часто сейчас называют малышек.

Это очень редкое имя, так как в нем нет ни одной согласной буквы, поэтому в характере его обладательницы кроется огромная энергия. Ия постоянно полна эмоций и переживаний, которые не умеет сдерживать. Это очень раздражительная и самолюбивая особа. Ее чувства постоянно требуют выхода, поэтому она может выйти из себя из-за любой мелочи. Благодаря своему замечательному чувству юмора она может проявить свою несдержанность в виде веселой шутки. С возрастом эта эмоциональность может уменьшиться, но незначительно. Это обстоятельство сильно осложняет жизнь Ии.

Ася

Имя Ася — женское имя, имеющее различные версии происхождения. По одной из них, имя Ася является производным от имени Аста, которое в свою очередь имеет прямое отношение к имени Астрид, и поэтому, соответственно, имеет скандинавское происхождение. В этом случае имя Ася будет означать «божественно красивая», либо «страстная». Данная форма имени получила более широкое распространение за пределами скандинавских и немецкоязычных стран.

Девушка Ася — очень гуманная личность, ее можно назвать альтруисткой, так как Ася всегда старается позаботиться о ком-либо, думает об интересах других людей. Она способна на внезапные вдохновения и порывы творчества, но Асе приходится как-то уживать свои мечты и стремления с реальными возможностями, находить грань между жизнью для себя и жизнью во благо общества. Высокие стремления и идеалы Аси плохо приспособлены к повседневной реальности, что доставляет ей душевные терзания и может потрясти ее хрупкое нервное равновесие.

Зоя

Имя Зоя в переводе с древнегреческого языка означает «жизнь». Это имя соответствует библейской Еве и древнеславянской Живе. У имени Зоя нет парного мужского имени.

Женщина с таким именем имеет уравновешенную и устойчивую психику, сильную волю. Зоя не требует от жизни слишком многого, а принимает ее такой, какая она есть. Она не мечтает изменить весь мир, а также не стремится накопить богатство, так как совершенно равнодушна к этому. Любой поворот в жизни Зоя воспринимает как должное, извлекая из каждой житейской ситуации хоть какой-нибудь урок. Она не любит переезжать с места на место, менять обстановку, потому что впечатления, полученные во время переезда, сильно утомляют ее психологически.

Ева

Имя Ева — имя прародительницы всего человечества. Происходит от древнееврейского имени Хава, означающего «дающая жизнь», «жизнь». В современном контексте его можно перевести как «живая», «подвижная», «озорная».

Женщина с именем Ева обладает волевым характером, который дополняется способностью контролировать себя в любой ситуации. Ей присущи такие качества как уравновешенность, сдержанность, настойчивость и внимательность. Ева имеет свой, отличающийся от других, взгляд на всё, что может происходить в жизни, у нее всегда приоритетным является собственное мнение по разным вопросам, которое не зависит от того, что могут думать другие. Такая женщина имеет повышенный уровень интеллекта. Если какое-нибудь предприятие покажется для нее сомнительным в плане морали или закона, она никогда не ввяжется в него. Женщина с именем Ева, как правило, владеет гибким и изворотливым умом. Ева разумна: она доверяет фактам и логике больше, чем своей интуиции. Она старается сама планировать и строить свою жизнь и определять в ней ценности.

Ада

Одно из любимых имен у американцев и норвежцев. Некоторые социологи это связывают с тем, что «Ада» — название универсального языка программирования. Имя было выбрано неслучайно, именно так звали английского математика, графиню Лавлейс, дочь поэта Байрона.

Ада прилежна, хорошо учится в школе, всегда добивается поставленной цели. Не любит сплетни и пустые разговоры, поэтому Ада чаще заводит дружбу с мальчишками. За это ее недолюбливают представительницы прекрасного пола.

Эля

Лев Толстой, наверное, не знал про это имя. Его Наташа Ростова — типичная Эля. Веселая, жизнерадостная, очаровательная. Ее нельзя назвать первой красавицей, но в ней есть задорный огонек и искренность, которые подкупают. Живет не разумом, а чувствами.

Самое главное для Эли — это семья. Ради близких людей готова на всё. Идеальная хозяйка и мама. Тяжело переживает предательство и ложь. Для Эли нет ничего страшнее разочарования в тех людях, к которым она привязана. Никогда не бывает равнодушной, не любит спокойных людей, которые живут без эмоций.

Тая

Многие думают, что Тая и Таисия — это одно и то же имя. Но существует отдельное имя Тая, которое пришло в Россию из Великобритании. Тая — настоящая леди. Женственная, чуткая, нежная, образованная, интеллигентная. Даже если Тая родилась в бедной семье, будет казаться, что эта девочка голубых кровей.

В чудеса Тая не верит, поэтому создает свою сказку самостоятельно. Она живет по принципу «хочешь быть счастливой — будь ею». У нее всё получается. Тая обожает семью. Она никогда не скажет плохого слова в адрес своего супруга и детей (даже если муж далек от идеала). Тая — та женщина, ради которой мужчины готовы меняться. Обычно про таких еще говорят «роковая».

Юна

Имя Юна имеет несколько версий происхождения. По одной из них, имя Юна является производным именем от имени Ювеналий, а точнее кратким обращением к этому мужскому имени. Но со временем Юна стало звучать как женское и превратилось в женский вариант этого имени. Имя Ювеналий произошло от римского когномена «Juvenalis», что дословно переводится как «юношеский, юный», поэтому имя Юна означает «юная».

Маленькая Юна имеет очень сложный и упрямый характер. Родителям приходится с ней непросто. От рождения Юна получит такие качества, как щедрость, доброта, ум, справедливость, скромность, общительность. Единственная отрицательная черта — непредсказуемость. Юне свойственно сначала что-то сделать, а потом обдумывать свой поступок. При этом она хорошо учится в школе. Девочке на удивление легко даются иностранные языки, что в последующие годы может лечь в основу ее профессии. Не отстает Юна и в точных науках, отдавая предпочтение математике.

Фая

Одно из значений этого имени — «щедрая», «отдающая». Трудолюбива, спокойна, скромна, любознательна, пунктуальна. Фая в коллективе всегда становится душой компании.

Внешне инертная и малоподвижная Фая на самом деле — энергичная и быстрая в движениях. Ей присуща некоторая нервность и мнительность, она доброжелательна и отзывчива. Фае тяжело сидеть на месте, ей нужно куда-то спешить, кому-то помогать. Эта девушка всегда хочет быть в центре внимания. Это высокодуховная, чувственная и миролюбивая женщина. Тем не менее она способна на ложь, которую всегда считает ложью «во спасение». Значительные события в жизни Фаи всегда вызывают у нее бурную реакцию, она очень чувствительна и импульсивна. Сдерживаться Фая не умеет, контроль над эмоциями приводит к еще большему их всплеску. В этой женщине сочетаются искренность и независимость, отзывчивость и самолюбие, однако она никогда не будет таить злобу на обидевшего ее человека.

Лия

Весь мир должен крутиться вокруг Лии. Она не скрывает эгоизма. Тот, кто любит себя, может полюбить и других. В браке ценит независимость и свободу.

Домашнее хозяйство, кулинария, рукоделие — это всё не для Лии. Она любит салоны красоты, путешествия, вечеринки. При этом Лия всегда верна своему супругу. Она не способна на двойную жизнь. Лия будет счастлива с тем, кто избавит ее от рутины и подарит яркие эмоции. Сама она тоже способна подарить по-настоящему сладкую жизнь.