Страховая выплатила сыктывкарке неустойку за просрочку возмещения потерь из-за ДТП

В январе 2022 года сыктывкарка попала в аварию не по своей вине. Ее машина пострадала, но, к счастью, машина была застрахована в "Росгосстрахе". По страховому возмещению по договору ОСАГО ей выплатили 137 тысяч рублей.

Такой суммы было мло для ремонта авто, поэтому женщина обратилась к независимому оценщику. Согласно его заключению ущерб автомобилю оценивался в 306 тысяч рублей, а с учетом износа – 183 тысяч рублей. Владелица авто направила заключение в страховую и потребовала доплатить 168 тысяч рублей, но получила отказ.