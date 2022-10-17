Страховая выплатила сыктывкарке неустойку за просрочку возмещения потерь из-за ДТП

В январе 2022 года сыктывкарка попала в аварию не по своей вине. Ее машина пострадала, но, к счастью, машина была застрахована в "Росгосстрахе". По страховому возмещению по договору ОСАГО ей выплатили 137 тысяч рублей.
Такой суммы было мло для ремонта авто, поэтому женщина обратилась к независимому оценщику. Согласно его заключению ущерб автомобилю оценивался в 306 тысяч рублей, а с учетом износа – 183 тысяч рублей. Владелица авто направила заключение в страховую и потребовала доплатить 168 тысяч рублей, но получила отказ.
Тогда сыктывкарка обратилась к финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования и по его решению в мае женщине перечислили еще 110 тысяч рублей.
Однако полную сумму возмещения горожанка ждала на три месяца дольше, чем полагается по закону, поэтому она потребовала от "Росгосстраха" неустойку в размере 1% от общей суммы выплат за каждый день просрочки, но вновь получила отказ. Женщина направила иск в суд, который частично удовлетворил ее требование, однако после апелляции страховой сумма неустойки уменьшилась до 110 тысыч рублей.