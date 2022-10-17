Пожилая пара из Коми перевела мошенникам более трех миллионов рублей

Пенсионеры из Коми обманулись и отдали мошенникам больше трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Мужчине позвонил якобы следователь и рассказал, что на имя пенсионера кто-то хочет оформить кредит. После этого жителю Коми позвонили снова, но уже якобы из Центробанка России, и предложили оформить зеркальные займы и перевести деньги на безопасные счета. В итоге пенсионер отдал мошенникам 240 тысяч рублей из собственных денег и больше трех миллионов, которые получил под заем в банках. Всего мужчина совершил около 200 операций, потому что переводил деньги по 15 тысяч рублей.