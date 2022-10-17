"Я сам менял пеленки": отцы из Коми рассказали, сложно ли воспитывать детей

16 октября по всей России праздновали День отца. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с тремя отцами из Коми и узнал, что самое сложное для них в воспитании детей.

Александр Сандригайло, 43 года. Работает наемным руководителем. Отец двоих девочек. Впервые стал папой в 23 года.