"Я сам менял пеленки": отцы из Коми рассказали, сложно ли воспитывать детей

16 октября по всей России праздновали День отца. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с тремя отцами из Коми и узнал, что самое сложное для них в воспитании детей.
Александр Сандригайло, 43 года. Работает наемным руководителем. Отец двоих девочек. Впервые стал папой в 23 года.
С какими сложностями вы столкнулись, когда стали отцом?
“Трудности с детьми — это радости. Помню только хорошее. Зачем помнить трудности? Трудностей и так много в жизни. В памяти, особенно о детях, всегда должно быть только хорошее”.
Что самое трудное в воспитании девочек?
“Сложностей в воспитании много, все не перечислить. Главное стараться понять детей. Вспоминать, как сам был в таком возрасте, что делал и как реагировали твои родители. Надо уметь слушать детей и уметь быть услышанным”.
Планировали ли вы в молодости заводить большую семью?
“Когда я был молодым, то никогда не думал и на планировал размеры семьи. Я просто знал, что она будет, что будут дети”.
Насколько дорого воспитывать детей?
“Ну дорого тут быть не может. Сколько надо, сколько можем — столько и вкладываем. Самое дорогое — это потраченные нервные клетки”.
Что самое главное в воспитании ребенка?
“В воспитании не может быть главного. Тут все главное. Каждый миг с ребенком главный”.
Меняли ли вы когда-то пеленки своим детям?
“Конечно, менял. Это было не особо приятно, но что поделать”.
Что вас больше всего раздражает в своих детях?
“То, что они не слушаются. Был случай, только дочка переболела простудой. Еду по городу. Осень, прохладно и дождь идет. Вижу — дочка идет: расстегнутая куртка, без шапки, без зонта. Когда спросил: "Почему так? Ведь только что болела! Мама ночами около тебя сидела", ответ меня просто убил: "Я не знала, что ты заметишь".
Руслан Фаюршин, 31 год. Работает исполняющим обязанностями директора ГУ РК "Детский дом № 17" города Печора. Отец двоих мальчиков и одной девочки. Впервые стал папой в 24 года.
С какими сложностями вы столкнулись, когда стали отцом?
“Мне очень повезло с женой — она очень заботливая мама и большую часть обязанностей на первых этапах взяла на себя. Конечно же, были бессонные ночи и переживания, как только заболевал малыш, но общими усилиями справились со всеми трудностями”.
Что самое трудное в воспитании детей?
“У меня два мальчика одному шесть, другому два, еще у супруги есть 14-летняя дочь. Мальчиков и девочек наверное не разделишь. Сложно и тех и других воспитывать. Чего-то конкретного назвать не смогу. По-разному с каждым”.
Планировали ли вы в молодости завести большую семью?
“Да. Вообще я всегда хотел, чтобы пять детей было и все мальчики... Не знаю, почему и откуда это”.
Насколько дорого воспитывать детей?
“Ой, тут как посчитать-то вообще? В плане финансов — недорого, не может быть дорого в принципе. Все траты они важны и обязательно окупятся. Одно время только на кружки и секции в месяц около 10 тысяч отдавали, но, считаю, что это разумные траты и они необходимы. На детях вообще нельзя экономить, особенно, что касается образования и спорта. А если говорить о времени, то все время вокруг детей и строится. Свои планы выстраиваешь с учетом детских потребностей. Вот пример: мои тренировки после того, как старшего свожу на его тренировки. Иной раз вместе с ним дома тренируемся, устраиваем "спортивные зарубы".
Хотели бы вы завести еще одного ребенка?
“Больше да, чем нет. Но надо учитывать тот факт, что всех детей еще ведь надо будет отучить, и в будущем, так или иначе, оказывать всевозможную помощь. Пока не торопимся”.
Что самое главное в воспитании ребенка?
“Самое главное воспитать из своих сыновей достойных мужчин. Чтобы они и дочь стали достойными людьми, каждый выбрал свой путь”.
Меняли ли вы когда-то пеленки своим детям?
“Разумеется, как без этого. Реже, чем моя супруга. Все как-то обыденно было”.
Что вас больше всего раздражает в своих детях?
“А как они могут раздражать? Все свое ведь, сам делал. Бывает, конечно же, характер показывают, особенно у младшего моего характер непростой, но всегда справлялись. У меня на работе еще 55 детей, тоже все мои. И то терпимо отношусь ко всему”.
Владимир Лоренц, 34 года. Работает преподавателем по ОБЖ в сыктывкарской школе имени Малышева. Отец двоих детей: мальчика и девочки. Впервые стал папой в 27 лет.
С какими сложностями вы столкнулись, когда стали отцом?
“Первый ребенок — это сплошная трудность. Я не был готов стать отцом. Ребенок запланированный, но когда появляется маленький комочек в доме и ты не знаешь, что с ним делать — начинаешь стрессовать. Слава Богу, многие трудности быстро решались по мере взросления ребенка”.
Что самое трудное в воспитании детей?
“Самое сложное воспитываться у них. В первую очередь надо смотреть на их поведение. Учиться у них, отвечать на их вопросы грамотно и правильно. Иногда ребенок может задать такой сложный вопрос, на который взрослый человек не сможет ответить. Поэтому нужно учиться у детей, а потом уже обучать их”.
Планировали ли вы в молодости завести большую семью?
“Смотря когда, в студенческие годы не планировал. Раньше я вообще об этом не думал. А потом познакомился со своей женой и появились двое детей и это прекрасно”.
Насколько дорого воспитывать детей?
“Мы с женой специально сели и решили посчитать, сколько денег мы тратим на одного ребенка. Со всеми кружками и секциями у нас вышло около 15 тысяч в месяц. А сейчас у нас скоро второй подрастет, на него еще придется столько же тратить”.
Хотели бы вы завести еще одного ребенка?
“Это очень сложный вопрос. Детей заводить легко, а воспитывать и поднимать на ноги очень сложно. Поэтому мы сейчас не планируем”.
Что самое главное в воспитании ребенка?
“Главное терпение”.
Меняли ли вы когда-то пеленки своим детям?
“Пеленки менял, конечно. Я делаю все то же самое, что и моя жена. И купаю, и пеленаю, и в поликлиники вожу на прививки. Занимаюсь активным участием в жизни обоих детей”.
Что вас больше всего раздражает в своих детях?
“Если в моих детях меня будет что-то бесить, значит, зря я их заводил. Меня в моих детях ничего раздражать не может”.