Сыктывкарка растратила полумиллионный грант и стала уголовницей

Как сообщает МВД по Коми, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы. В Сыктывкаре будут судить 27-летнюю обладательницу гранта. Она получила полмиллиона на развите бизнеса, но потратила деньги не по назначению. Об этом сообщили в МВД по Коми.

Как выяснилось в ходе следствия, в феврале 2018 года мэрия столицы Коми объявила конкурс на грант, связанный с началом предпринимательской деятельности. Сыктывкарка приняла в нем участие, успешно защитилась и получила грант в размере более 500 тысяч рублей. Но в последствии эти деньги она потратила на цели, не предусмотренные условиями получения выплаты.