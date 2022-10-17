"Он не слышит мой голос": сыктывкарка собирает деньги на лечение своего сына

Сыктывкарка объявила сбор средств на лечение своего ребенка. Нужно собрать около 100 тысяч рублей. Для семьи это непосильная сумма. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с матерью ребенка Анастасией Павловой.
Иллариону Павлову всего два года, а врачи уже диагностировали ему болезнь — тугоухость. По словам матери ребенка, сыктывкарские врачи поставили причину болезни — родовая травма, а определить точную степень заболеваемости не смогли.
“У меня было кесарево и во время операции, как мне кажется, задели щипцами его уши. Потом после родов его обследовали и как раз по ушам у него и были проблемы. Нас отправили в отделение детской патологии и там диагностику по слуху мы прошли", — прокомментировала мама Иллариона Анастасия.
Диагноз тугоухость малышу поставили только в декабре 2021 года. До это мальчик рос как и все. Родители не замечали никаких отклонений.
“Моему сыну было 11 месяцев, когда мы заподозрили неладное. Мы поехали в гости к брату, а у него как раз была дочь, которая в свои 11 месяцев уже все слышала и понимала. Наш так не мог. Он на голос вообще не реагировал, только на вибрацию. Мы забили тревогу и начали бегать по врачам. И в декабре 2021 года начали собирать документы на инвалидность”, — отметила мама мальчика.
По словам Анастасии, точный диагноз врачи не смогли поставить.
“Мы пришли к сурдологу, она отправила к неврологу, та в свою очередь опять направила к сурдологу. Потом невролог выписала направление на госпитализацию в ДРБ. Лечащий врач мне сказал, что у ребенка родовая травма. Поставил диагноз — тугоухость либо третьей — четвертой степени”, — сообщила женщина.
Родители сразу встали в очередь, чтобы получить слуховой аппарат своему малышу.
“Ждали до апреля 2022 года. Нам так ничего и не дали, сказали ждать до ноября, а мы уже не могли, ребенку было тогда полтора года. Мы решили, что сами купим аппарат. Он стоил 50 тысяч рублей. Хорошо, что нам помогли родители, мы бы не потянули. Но он их носит плохо, снимает постоянно. Наденет на 15 минут и снимет”, — поделилась сыктывкарка.
Родители ребенка хотят поехать в Санкт-Петербург, чтобы поставить точный диагноз и начать курс реабилитации.
“Если у него окажется четвертая степень тугоухости, то ему придется делать операцию, а если третья, то должны назначит лечение. Нам необходимо поехать в Питер, сыктывкарских врачей невозможно назвать специалистами”, — пояснила мама Иллариона.
Семья Павловых объявила сбор денег на исследование и на реабилитацию своего сына.
“Мы обращались в фонд “Провидение”. Они нам просто позвонили и уточнили — я ли эту заявку отправляла им. И на этом пока все, молчат. 16 октября отправили нашу просьбу в “Фонд милосердия”. Ждем ответа еще от них. Мы создали группу во ВКонтакте “Поможем Иллариону всем миром!”. Мы смогли собрать уже 60 тысяч рублей. Я очень хочу, чтобы мой ребенок смог нормально развиваться и расти в обществе”, — заключила мама мальчика.
Если вам не безразлична судьба маленького Иллариона, то вы можете отправить средства:
- На карту Сбербанк: номер карты 2202 2021 9032 9387 (Павлова Анастасия Петровна — мама);
- Или по номеру телефона 89222776205