"Он не слышит мой голос": сыктывкарка собирает деньги на лечение своего сына

Сыктывкарка объявила сбор средств на лечение своего ребенка. Нужно собрать около 100 тысяч рублей. Для семьи это непосильная сумма. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с матерью ребенка Анастасией Павловой.

Иллариону Павлову всего два года, а врачи уже диагностировали ему болезнь — тугоухость. По словам матери ребенка, сыктывкарские врачи поставили причину болезни — родовая травма, а определить точную степень заболеваемости не смогли.

“У меня было кесарево и во время операции, как мне кажется, задели щипцами его уши. Потом после родов его обследовали и как раз по ушам у него и были проблемы. Нас отправили в отделение детской патологии и там диагностику по слуху мы прошли", — прокомментировала мама Иллариона Анастасия.

Диагноз тугоухость малышу поставили только в декабре 2021 года. До это мальчик рос как и все. Родители не замечали никаких отклонений.