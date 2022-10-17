До 100% бонусами от СберСпасибо за покупки в СберМегаМаркете для осеннего шопинга

СберСпасибо и СберМегаМаркет запускают совместную акцию в октябре: за покупки на маркетплейсе будет начисляться до 100% бонусов от суммы покупки, а ещё покупатели получат возможность выиграть 1 000 000 бонусов от СберСпасибо.

Для участия не нужно выполнять никаких сложных условий. Достаточно совершать привычные покупки на сайте или в приложении СберМегаМаркета. Покупателям, которые до 7 ноября 2022 года совершат покупку на сумму от 5 000 руб. и оплатят её картой Сбера, будет возвращено до 100% бонусами СберСпасибо от суммы покупки.

Кроме того, каждую неделю пять счастливчиков будут получать призы по 10 тыс. бонусов. С 8 по 30 ноября будет проведён розыгрыш 1 000 000 бонусов. Их можно обменять на скидку до 99% за покупки в СберМегаМаркете.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в приложении СберСпасибо.



Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

Крупные покупки и плановые траты должны становиться выгоднее и проще. Особенно с развитием ассортимента, технологичности и географии доставки маркетплейсов. В период сезонных распродаж количество онлайн-покупок постоянно растёт. Сейчас самые популярные траты — это одежда и обувь, а также товары для дома и товары из категории “Аптека”. Поэтому мы регулярно проводим подобные акции и знаем, как они нравятся клиентам. Совершая привычные сезонные покупки в СберМегаМаркете, можно не только сэкономить, но и выиграть 1 миллион бонусов.

Кирилл Лымарь, руководитель управления цифрового маркетинга маркетплейса «СберМегаМаркет»: