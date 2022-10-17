Платить телефоном по QR-коду Сбера теперь могут и клиенты Альфа-Банка

Клиенты банка смогут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение Альфа-Банка.

Для этого нужно открыть приложение и навести камерой на код с логотипом «Плати QR» на кассе. Затем выбрать в приложении любую карту или оплатить со счета. С помощью QR-кодов пользователи могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных или карты, или смартфон не поддерживает NFC.

Покупатели смогут определить, что в магазине можно совершать оплату по QR-коду, по специальной наклейке СберБанка с QR-кодом, размещённой на дверях или в кассовой зоне.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: