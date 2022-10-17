Ирина Шеремет собирается обжаловать свой приговор по делу о смертельном ДТП в Сыктывкаре

17 октября в Сыктывкарском городском суде огласили приговор по делу о резонансном ДТП, виновницей которого стала Ирина Шеремет. Журналист “Про Города” побывал на оглашении.

Напомним, резонансное ДТП с участием Ирины Шеремет произошло 1 октября 2021 года. Тогда почти в 8 часов утра она, находясь за рулем “Сузуки”, сбила мальчика 2013 года рождения, после чего уехала с места аварии. Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. После Ирина Шеремет сбила женщину на тротуаре, которая скончалась на месте. Остановилась Ирина Шеремет уже только после того, как врезалась в “Фольсваген”, в котором пострадали водитель и пассажир.

На оглашение приговора подсудимая пришла без адвоката. Судья начал оглашать фабулу дела. Затянулось это до обеда. После – продолжилась финальная часть оглашения.

Из основных тезисов, по которым выбраны более тяжкие статьи, это дважды покинутое место ДТП. Более того, Ирина Шеремет имела техническую возможность избежать ДТП, но пренебрегла правилами ПДД, из-за чего и случилась авария. В экспертизах не подтвердилось неисправное состояние автомобиля, а также возможное неуравновешенное психо-эмоциональное состояние Ирины Шеремет после наезда на мальчика.

Более того, подсудимая принесла извинения и обязуется в полном объеме возместить ущерб. Часть ущерба уже возмещена: семья пострадавшего второклассника получила почти миллион рублей. Семья погибшей – 350 тысяч рублей. Письма с извинениями родственники погибшей женщины отказались принимать. Также Ирина Шеремет выплатила 2,1 миллиона рублей пострадавшим в столкновении.

Суд признал Ирину Шеремет виновной в преступлении по статье 264 УК РФ часть 2 и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года, а также запрет на управление транспортного средства сроком на два года. А также ее осудили по статье 264 УК РФ часть 4 с наказанием в виде лишения свободы сроком на пять лет с запретом на вождение на срок до 2,6 лет. Путем частичного совмещения наказаний ей назначили лишение свободы сроком на 5,6 лет и запретили управлять автомобилем сроком на три года. Отбывать наказание она будет в колонии-поселения.

До вступления приговора в законную силу Ирина Шеремет останется под домашним арестом. Пребывание в СИЗО и под домашнем арестом ей зачтется в срок лишения свободы.

После оглашения приговора Ирина Шеремет рассказала, будет ли она подавать апелляцию: