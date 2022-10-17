Эксперты выяснили, сколько лет житель Коми будет копить на машину

Эксперты РИА проанализировали регионы России по способности населения накопить на машину. В списке была и Коми, которая расположилась на 15 месте рейтинга. Как оказалось, здесь обычному жителю придется откладывать 6,8 лет. А чтобы купить подержанное авто понадобится 4 года.

Первые строчки рейтинга достались Чукотке, Магаданской области и ЯНАО. Основным показателем эксперты выбрали количество лет, необходимых работнику с медианной зарплатой, чтобы накопить стоимость нового авто. При этом предполагалось, что каждый месяц откладывается ровно половина зарплаты, накопления не тратятся и находятся на вкладе по ставке 7,5%, которые капитализируются ежемесячно.