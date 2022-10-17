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Эксперты выяснили, сколько лет житель Коми будет копить на машину

Эксперты выяснили, сколько лет житель Коми будет копить на машину

Эксперты РИА проанализировали регионы России по способности населения накопить на машину. В списке была и Коми, которая расположилась на 15 месте рейтинга. Как оказалось, здесь обычному жителю придется откладывать 6,8 лет. А чтобы купить подержанное авто понадобится 4 года.

Первые строчки рейтинга достались Чукотке, Магаданской области и ЯНАО. Основным показателем эксперты выбрали количество лет, необходимых работнику с медианной зарплатой, чтобы накопить стоимость нового авто. При этом предполагалось, что каждый месяц откладывается ровно половина зарплаты, накопления не тратятся и находятся на вкладе по ставке 7,5%, которые капитализируются ежемесячно.

Аналитики отмечают, что далеко не каждый россиянин вообще сможет накопить на новый и тем более престижный автомобиль.Так, средняя цена нового автомобиля в России в 2022 году составляет порядка 2,3 миллиона рублей, а средняя цена подержанной машины – 1,2 миллиона рублей. Для многих работающих людей накопить такую сумму непросто, подчеркивают эксперты.

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