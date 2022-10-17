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Пожарные спасли из огня сыктывкарца и попали на видео

Пожарные спасли из огня сыктывкарца и попали на видеоСкриншот из видео очевидца

В Сыктывкаре загорелась квартира. Об этом порталу “Про Город” сообщила пресс-служба МЧС по Коми. 

Все произошло 17 октября в 12:25. В пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома по адресу: Сысольское шоссе, 74.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение шести минут. Спасатели вытащили из дома одного человека, еще 25 эвакуировались самостоятельно. Возгорание ликвидировали в 12:56. Пострадавших нет. 

В тушении пожара задействовали 21 огнеборца и семь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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