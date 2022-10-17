Пожарные спасли из огня сыктывкарца и попали на видео

В Сыктывкаре загорелась квартира. Об этом порталу “Про Город” сообщила пресс-служба МЧС по Коми.

Все произошло 17 октября в 12:25. В пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома по адресу: Сысольское шоссе, 74.