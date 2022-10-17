В Коми выбрали лучших водителей мусоровозов

Конкурс прошел в несколько этапов. На полигоне горно-нефтяного колледжа в Ухте водители показали умение управлять машиной с боковой и задней загрузкой. Сначала им предстояло показать свои знания ПДД в тесте, где им предстояло ответить на 20 вопросов из стандартных билетов. С этим заданием справились все.

Регоператор Севера провел республиканский конкурс среди водителей мусоровозов. В состязаниях участвовали сотрудники из Сосногорска, Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Инты, Удоры, Княжпогостского и Сыктывдинского районов, а по итогам соревнований лучших наградили призами.

Дальше водители направились на полосу препятствий, где на время выполняли сложные элементы вождения. Учитывалась также и точность прохождения трассы. Так, за каждый сбитый конус начислялись штрафы.

Наконец, водителям предстояло показать мастерство загрузки контейнеров. При этом у машин с боковой и задней загрузкой методы совершенно разные, поэтому конкурс разделили на две номинации.

В итоге первое место среди водителей с боковой загрузкой досталось жителю Сыктывдинского района Роману Конакову. Второе место занял Александр Шахов из Инты, третье — Сергей Федоров из Удоры.

Лучшим водителем автомобилей с задней загрузкой стал сыктывкарец Василий Носов. Второе место получил Андрей Пережогин из Ухты и третье — Андрей Лозов из Эжвы.

Лидеры получили деньги и дипломы.