В Сыктывкаре впервые пройдет Чемпионат России по волейболу среди женских команд

Первый тур пройдет с 18 по 21 октября в залах главного стадиона республики. Здесь встретятся “подгруппа А” в которой сыграют девушки из Череповца, Южно-Сахалинска, Костромы и Белгорода и Сыктывкара. В составе команды столицы — спортсменки из "Спортивной школы №1", под руководством тренера высшей категории Татьяны Дмитриевны Круцкевич.

В столице Коми впервые пройдет Чемпионат России I лига - Чемпионат ЦФО 2023 года по волейболу среди женских команд.

18 октября состязания начнутся в 18:00. Первыми сыграют “Северянка-3” и “СШОР-Северянка” из Череповца.

19 октября игры стартуют в 13:30. Сперва между собой сразятся “Северянка-3” из Череповца и “Белогорочка-БГТУ” из Белгорода.

В 15:30 “СШОР-Северянка” выйдет против “Сахалина” из Южно-Сахалинска, а в 17:30 состоится церемония открытия соревнований.

Наконец, в 18:00 сразятся игроки “СШОР №2” из Костромы и сыктывкарская “Спортивная школа № 1”.

20 октября:

14:00 “Белогорочка-БГТУ” г.Белгород - “СШОР-Северянка” г. Череповец

16:00 “СШОР N°2” г. Кострома - “Северянка-3” г. Череповец

18.00 ”Спортивная школа №1” г. Сыктывкар - “Сахалин” г.Юж.-Сахалинск

21 октября: