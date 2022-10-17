Жительница Коми отсудила компенсацию за нападение бездомной собаки

Жительница Усинска отсудила у мэрии города 50 тысяч рублей за то, что ее покусала бродячая собака.

Женщина шла на работу, но по пути на нее накинулась собака выше колека, без ошейника и отметок о стерилизации. Она прокусила штаны женщины и поранила ей ногу. Сразу после произошедшего горожанка обратилась в больницу, там ей назвачили лечение и прививки, а также посоветовали избегать солнца. Такие рекомендации разрушили надежды женщины на долгожданный отпуск, а стресс из-за нападения перерос в панические атаки при виде собак.