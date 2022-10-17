Сыктывкарка сходила в гости и унесла с собой драгоценности хозяйки

Житель Сыктывкара обратился в полицию с заявлением о краже. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина 1989 года рождения объяснил, что у него дома были посиделки с друзьями, а утром выяснилось, что кто-то украл кольцо с камнем, серьги и золотой браслет. Полицейские выяснили, что одна из гостей была незнакома мужчине, также оказалось, что один из друзей мужчины познакомился с ней в тот же день и предложил сходить на вечеринку с ним.