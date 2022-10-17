Жители Коми повторно отправились добровольцами на спецоперацию

Глава Коми проводил еще одну команду мобилизованных из Коми. Вместе с ними на фронт отправились и добровольцы, некоторые из которых поехали на СВО уже во второй раз.
Как отметил Владимир Уйба, добровольцев в командах становится все больше. Он рассказал, что некоторые из них уже воевали. Кто-то из них подлечился после ранения, а кто-то просто передохнул и решил вернуться в бой.
В своем обращении руководитель региона заявил, что на вопрос, зачем возвращаться, добровольцы отвечали, что их опыт очень важен для новичков.
“Таким ребятам можно только в пояс поклониться. Как и всем нашим бойцам, которые ушли защищать нашу Родину”, — сказал Владимир Уйба.
Также глава республики рассказал о поездке в Ленинградскую область, где он передал мобилизованным из Коми обмундирование. Вскоре он отправится в учебку в Мурманской области, еще одну точку боевого слаживания военнослужащих из Коми.