Жители Коми повторно отправились добровольцами на спецоперацию

Глава Коми проводил еще одну команду мобилизованных из Коми. Вместе с ними на фронт отправились и добровольцы, некоторые из которых поехали на СВО уже во второй раз.

Как отметил Владимир Уйба, добровольцев в командах становится все больше. Он рассказал, что некоторые из них уже воевали. Кто-то из них подлечился после ранения, а кто-то просто передохнул и решил вернуться в бой.

В своем обращении руководитель региона заявил, что на вопрос, зачем возвращаться, добровольцы отвечали, что их опыт очень важен для новичков.